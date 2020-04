Werner Huber 23.04.2020 08:04

Im Herbst 1992 brach ich meine Zelte in der Schweiz ab und siedelte nach Moskau über. Ich arbeitete kurz für eine deutsche Innenausbaufirma, hing diesen Job aber bald an den Nagel. Im Rückblick ist klar: Eine interessantere Zeit, um in Moskau zu leben, hätte es für mich nicht geben können. Im Jahr zuvor hatten sich in der Sowjetunion die Ereignisse überschlagen. Im Zuge von Michail Gorbatschows Reformpolitik hatten sich von den 16 Sowjetrepubliken immer mehr als ‹souverän› erklärt, so im Sommer 1990 auch die russische Föderationsrepublik (Russische Sozialistische Föderative Sowjetrepublik RSFSR). Doch was hiess in diesem Fall ‹souverän›? Das war nämlich etwa so, wie wenn sich das Britische Königreich gegenüber dem British Empire als eigenständig erklärt hätte. Denn was war die Sowjetunion (samt Satellitenstaaten) anderes als ein russisches Imperium unter kommunistischer Flagge? Darum waren die staatlichen Institutionen der RSFSR kaum ausgebildet: Es gab keinen Präsidenten, und das ...