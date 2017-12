Holz einreichen

Der Prix Lignum 2015 in Gold geht an das Depot Museum für Kommunikation in Schwarzenburg. (Foto: Ralph Hut)

Text: Andres Herzog / 5.12.2017 09:52

Ökologisch, tragfähig, wohnlich: Holz ist ein Baustoff mit Potential. Dieses spürt der Prix Lignum 2018 bereits zum vierten Mal auf und sucht in der ganzen Schweiz Holzprojekte, die das Material innovativ und zukunftsweisend einsetzen. Prämiert werden Bauwerke, Innenausbauten, Möbel und künstlerische Arbeiten. Bis am 28. Februar 2018 können Planer und Bauherren ihre Projekte online einreichen. Der Preis wird in fünf Grossregionen der Schweiz vergeben, aus den regionalen Gewinnern werden drei nationale Preisträger in den Kategorien Gold, Silber und Bronze gekürt. 2018 wird zusätzlich ein Sonderpreis Schweizer Holz ausgelobt, der die einheimische Produktion hervorstreicht. Das Preisgericht ist prominent besetzt, in der Jury sitzen unter anderen Charles Pictet, Carmen Gasser Derungs und Marianne Burkhalter. Die ausgezeichneten Arbeiten stellt Hochparterre in einem Themenheft ausführlich vor.