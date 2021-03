Behnisch Architekten, Drees&Sommer und ZPF Ingenieure planen für Fribourg das Smart Living Lab. Fotos: Smart Living Lab

Axel Simon 01.03.2021 17:30

Schon dreizehnmal hat sie stattgefunden, die bedeutendste Fachtagung der Holzbaubranche in der Schweiz. Die Berner Fachhochschule und Lignum Holzwirtschaft Schweiz veranstaltet den Holzbautag Biel am 27. Mai 2021. Was sind die globalen und lokalen Auswirkungen des Klimawandels? Was die Handlungsstrategien dagegen? Und die Vorteile des Holzbaus? Themenbereiche sind: Gestaltung und Gebäudehülle, Konstruktion und Technik und Kreislaufwirtschaft und Holzbau.