Eine kräftige Erscheinung: die zweigeschossige Tagesbetreuungsstätte und der niedrige Kindergarten. Fotos: Ralph Feiner

Die Architektin Aita Flury hat für den Kindergarten und die Tagesbetreuung in Aarau Rohr zwei Neubauten errichtet. Das beiläufige Raumerlebnis in den Gebäuden wird die Kinder prägen.

Axel Simon 13.10.2021 13:36

Hofmann in Holz Die Architektin Aita Flury hat für den Kindergarten und die Tagesbetreuung in Aarau Rohr zwei Neubauten errichtet. Das beiläufige Raumerlebnis in den Gebäuden wird die Kinder prägen. 13.10.2021 13:36

Die Architektin Aita Flury wohnt in Zürich-Wiedikon gegenüber des Kindergartens. Dieser Klassiker, 1932 von Hans Hofmann erstellt, diente ihr als Vorbild für einen Neubau in Aarau Rohr: einen zweigeschossigen Kopfbau für Tagesbetreuung, daneben ein eingeschossiger Riegel, in dem sich die hohen Gruppenräume des Kindergartens aneinanderreihen. Das war es aber schon mit den Gemeinsamkeiten. Die Gruppenräume in Aarau haben keine seitlichen Oberlichter, sind jedoch Teil einer bewegten Raumfolge aus Eingangsloggia, Garderobe und Nischen sowie grossem und kleinem Gruppenraum. Den Abschluss bildet eine zweite Loggia. ###Media_2### ###Media_3### Der augenfälligste Unterschied: Die zwei Neubauten sind aus Holzelementen konstruiert, was sich in der Fassade zeigt. Darin rahmen breite «Stützen» und «Balken» Felder aus Holzschindeln oder grosse Fenster mit Aluminiumzargen. Das kräftige Vordach über dem Horteingang wächst aus der Grundstruktur, eine metallene Krone umhüllt die Lüftungsaggregate auf...