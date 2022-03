Hochparterre live mit Sauter von Moos: Donnerstag, 31. März, 15 bis 16 Uhr.

Urs Honegger 25.03.2022 11:12

Am kommenden Donnerstag, 31. März, diskutieren Florian Sauter und Charlotte von Moos mit Philipp Schaerer von der EPF in Lausanne und Rosario Marquardt von R & R Studios in Miami. Das Kolloquium findet im Rahmen der Ausstellung ‹Some Fragments› statt, die das Museum Bellpark Sauter von Moos widmet. Zwei weitere Live-Talks finden am 14. und 28. April statt. Die Gespräche erörtern Fragen, die heute den Alltag der Architekt:innen bestimmen: Was muss eine Fassade leisten? Wie stellt Architektur das Leben ihrer Bewohner:innen im Stadtraum dar? Was ist zeitgenössische Architektur im Zeitalter von Energieoptimierung und Ressourcendiskussion? Sie können zuhören und mitreden: Melden Sie sich via E-Mail unter museum @ bellpark . ch an. 30 Minuten vor Beginn bekommen Sie den Zoom-Link per Mail zugeschickt.