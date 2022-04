Hochparterre live mit Sauter von Moos: Donnerstag, 31. März, 15 bis 16 Uhr.

Urs Honegger 25.04.2022 10:56

Am kommenden Donnerstag, 28. April, diskutieren Florian Sauter und Charlotte von Moos mit Mikael Bergquist von der Königlichen Technischen Hochschule in Stockholm und Reto Geiser von der Rice University in Houston. Das Kolloquium findet im Rahmen der Ausstellung ‹Some Fragments› statt, die das Museum Bellpark Sauter von Moos widmet. Das Gespräch erörtert Fragen, die heute den Alltag der Architekt:innen bestimmen: Was muss eine Fassade leisten? Wie stellt Architektur das Leben ihrer Bewohner:innen im Stadtraum dar? Was ist zeitgenössische Architektur im Zeitalter von Energieoptimierung und Ressourcendiskussion? Sie können zuhören und mitreden: Melden Sie sich via E-Mail unter museum @ bellpark . ch an. 30 Minuten vor Beginn bekommen Sie den Zoom-Link per Mail zugeschickt.