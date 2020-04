Maria Conen und Ingemar Vollenweider sind morgen live im Gespräch bei Hochparterre.

Rahel Marti 07.04.2020 17:31

Hochparterre live: Entwerfen auf Distanz Corona zwingt Architekturbüros zurzeit auf Distanz zusammenzuarbeiten. Wie das gelingt, fragen wir die Architektin Maria Conen und den Architekten Ingemar Vollenweider morgen im Live-Gespräch. Schauen Sie rein! 07.04.2020 17:31

Architekturbüros müssen in der gegenwärtigen Situation auf Distanz zusammenarbeiten. Wie gelingt das? Und was bleibt dabei auf der Strecke? Welche Hilfsmittel funktionieren? Was möchte man am liebsten beibehalten – und was so schnell wie möglich wieder loswerden? Wir fragen Maria Conen und Ingemar Vollenweider im Hochparterre-Livegespräch, wie sie im Lockdown mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, mit Studierenden und in Jurys kommunizieren und entwerfen. Das Gespräch können Sie via Zoom zu Hause live sehen. Hochparterre live mit: – Maria Conen, Architektin, Conen Sigl Architekten, Zürich – Ingemar Vollenweider, Architekt, Jessenvollenweider Architektur, Basel – Rahel Marti, Redaktorin Hochparterre, Zürich Datum und Zeit: Mittwoch, 8. April 2020, 13 bis 13.30 Uhr. Anmeldung Bitte melden Sie sich mit diesem Link an. Wir senden Ihnen anschliessend den Zugang zur Zoom-Veranstaltung....