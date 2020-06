Hochparterre live #6: Die Berechenbarkeit der Architektur

Urs Honegger 25.06.2020 11:50

Ist Architektur berechenbar? Mit den Architekten Ivo Lenherr und Matthias Standfest diskutieren wir, wie Algoritmen und Künstliche Intelligenz sich auf die Praxis der Architektinnen und Architekten auswirken. Verfolgen Sie das Gespräch am Freitag, 3. Juli, von 12.30 bis 13.00 Uhr live via Zoom! ###Media_2### Hochparterre live mit: – Ivo Lenherr ist Architekt, Inhaber des Büros fsp Fugazza Steinmann Partner und CEO des kollaborativen Netzwerks ‹Mic Mind Set›, das sich für die digitale Transformation der Baubranche engagiert. – Matthias Standfest hat Architektur, Maschinenbau und Philosophie studiert, an der ETH Zürich über KI in der Architektur doktoriert und das Startup Archilyse gegründet, das Architekturqualität messbar machen will. – Urs Honegger, Redaktor Hochparterre Anmeldung: Bitte melden Sie sich mit diesem Formular bis spätestens am Freitag, 3. Juli 2020, um 12 Uhr an. Kurz vor dem Gespräch senden wir Ihnen via E-Mail den Link zur Zoom-Veranstaltung. Mit freundlicher Unt...