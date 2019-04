Eine Variante des Entwurfs zeigt ein freistehendes Hochhaus auf flachem Sockel. Fotos: Stücheli Architekten

Werner Huber 02.04.2019 08:10

Nein, natürlich wird am Zürcher Bahnhofquai kein Hochhaus gebaut. Seit einiger Zeit ist ja bekannt, dass die im letzten Sommer ausgebrannten Häuser in alter Form wieder aufgebaut werden. Und das ist auch richtig so. Die Meldung von gestern war also ein klassischer Scherz zum 1. April, von dem auch die Eigentümerin PSP Swiss Property überrascht wurde.

Das Projekt allerdings ist kein Fake, das ist echt. Es ist aber nicht ein Entwurf «im Geiste Werner Stüchelis», sondern ein Original-Stücheli. In den 1950er- und 1960er-Jahren zeichnete der Architekt für die damalige Brauerei Hürlimann mehrere Entwürfe, darunter auch Hochhäuser, wie sie damals eben en vogue waren.

Diese Skizze von Werner Stücheli zeigt einen Blockrand mit Restaurantaufsatz.

Die Fotos dazu stammen aus dem Archiv von Stücheli Architekten. Mit Ausnahme einiger Skizzen sind offenbar keine weiteren Unterlagen über die Studien vorhanden.