In Warschau (rot) sind die Hochhäuser zahlreicher und höher als in Zürich (blau). Fotos: Werner Huber (Farbfotos, 1986-2018)

Werner Huber 18.10.2019 13:56

Am 10. Oktober 2019 fand in Warschau der vierte Polish-Swiss Innovation Day statt. Der Titel der von der Polnisch-Schweizerischen Handelskammer und der Schweizerischen Botschaft in Warschau organisierten Veranstaltung war ‹Better Urban Life›. Ausgehend von den Hochhausprojekten Varso Tower in Warschau und Ensemble in Zürich (Stadion, zwei Wohnhochhäuser, Genossenschaftswohnhaus) wurden verschiedene Themen diskutiert. Am Anfang stand ein Referat, das die unterschiedliche DNA von Hochhäusern in Zürich und in Warschau betrachtete. Dies hier ist eine leicht modifizierte Fassung. «Im Sommer 1986 besuchte ich zum ersten Mal Warschau. Zum Besuchsprogramm gehörten die üblichen Sehenswürdigkeiten: die wiederaufgebaute Altstadt, der Königsweg, die Paläste und Parks von Łazienki und Wilanów. ###Media_2### Besonders fasziniert haben mich aber die Hochhäuser, allen voran der Palast der Kultur und Wissenschaft (Pałac Kultury i Nauki, PKiN). ###Media_3### Interessant fand ich aber auch die drei Hochh...