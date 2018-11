Eine Treppe hebt die Besucherinnen bei Hector Egger Holzbau in die Höhe.

Andres Herzog 02.11.2018 19:29

Hector Egger Holzbau konstruierte für den Designers’ Saturday eine Himmelsleiter in ihrer Halle. Entworfen hat sie Sergio Cavero. Die Skulptur verjüngt sich nach vorne und hebt die Besucher in die Höhe. Oben angekommen werden sie mit einem Blick über die Werkhalle belohnt, in der Zimmermänner Holzelementen montieren. Weitblick muss haben, wer sich seit 170-Jahren am Markt behauptet. Zum Jubiläum von Hector Egger Holzbau hat Hochparterre ein Themenheft herausgegeben, das am Freitag auf den Stufen der Skulptur vorgestellt wurde. Das Heft liegt am Designers’ Saturday druckfrisch auf, Hochparterre-Abonnentinnen erhalten es mit der Novemberausgabe.