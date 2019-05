Mitten in der Produktion findet das Podium «Hightech & Handwerk» statt.

Lilia Glanzmann 01.05.2019 08:00

Wie fertigen traditionelle Handwerksbetriebe im digitalen Zeitalter und wie beeinflusst Hightech den zeitgemässen Entwurf? Solche Fragen diskutieren am Donnerstag, 13. Juni 2019 Astrid Staufer, Katharina Lehmann und Brigitte Breisacher in der Werkhalle der Schrankfabrik Alpnach Norm anlässlich der Diskussionsreihe «alpnach plus». Im Anschluss kocht Gourmet-Chef David Geisser auf offenem Feuer. Dabei sein ist zwar nur via persönliche Einladung möglich, hier gibt es aber exklusiv drei Eintritte zu gewinnen. Melden Sie sich via E-Mail mit Ihrem Namen – unter allen Antworten verlosen wir 3 x 2 Plätze.