Heute Abend: Wahlkampf und Stadt live im Kosmos.

Rahel Marti 17.01.2022 11:56

Stadtentwicklung, Städtebau, Klimaschutz – was hat damit vor, wer in den Zürcher Stadtrat will? Hochparterre und Tsüri.ch wollen es wissen und laden zum Hearing mit Kandidierenden und Bisherigen des Zürcher Stadtrats.

Die Anwärterinnen und Anwärter auf die Stadtregierung bringen einen Musikwunsch mit und stellen sich Eisbrecherfragen, Mini-Duellen und Publikums-Votings. Ein unterhaltsamer Wahlkampfabend mit Simone Brander, Sonja Rueff, Dominik Waser, Walter Angst, André Odermatt und Andreas Hauri.

Moderation: Simon Jacoby, Tsüri.ch, und Rahel Marti, Hochparterre