Das Museum Turner Contemporary im englischen Margate, beleuchtet in den Landesfarben der Ukraine. Fotos: Samuel Keyte

Urs Honegger 03.03.2022 17:49

«Die Invasion in der Ukraine und das gewaltsame Vorgehen von Putin und der russischen Regierung stehen im Widerspruch zu allen Werten, die wir als international tätiges Büro und Collaborative Practice vertreten. Deshalb haben wir, Herzog & de Meuron, beschlossen, unsere Arbeit an russischen Projekten auszusetzen. Wir tun dies im Einvernehmen mit unseren Kunden», schreiben Herzog & de Meuron heute auf ihrer Website. Als Unternehmen und Gemeinschaft mit über 40 verschiedenen Nationalitäten gelte die besondere Sorge den ukrainischen und russischen Kolleginnen und Kollegen. «Wir hoffen, dass schnellstmöglich wieder Frieden in dieser Region hergestellt werden kann.» Bereits gestern hatten David Chipperfield Architects vermeldet, alle Projekte in Russland zu suspendieren. Das britische Büro publizierte zur Meldung ein Bild seines Museums Turner Contemporary im englischen Margate, beleuchtet in den Landesfarben der Ukraine.