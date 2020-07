Der Neubau der Zimmerei und Schreinerei Matt in Glarus Süd ist ein schöner Ort zum Werken. Fotos: Martin Stollenwerk

Rahel Marti

Halle mit Hoffnung AMJGS Architektur und Marti Architekten haben im glarnerischen Matt eine neue Holzbauhalle gebaut. Spektakel macht sie keines, aber ihre unerwartete Eleganz erfreut das Auge. 30.07.2020 14:00

Nähert man sich Matt von Norden, schiebt sich als Erstes das mächtige Dach ins Bild. 71 Meter lang, 23 Meter breit und gut 22 Meter hoch ist die neue Holzbauhalle – Dimensionen, an die man sich im Dorf erst gewöhnen muss. Doch mit der Turnhalle und der Werkhalle der Bauunternehmung gibt es nebenan bereits grosse Bauten. Und einer hatte auch an diesem Platz gestanden: 1981 erstellt hatte sich der einfache, stimmige Zweckbau fast vierzig Jahre lang bewährt – bis ihn eines Samstagnachts im September 2017 ein ungeheures Feuer zusammen mit fast der ganzen Fahrhabe vernichtete. ###Media_2### Die neue Halle ist der alten in Raumaufteilung und Fassadenaufbau verwandt, sodass ihr Anblick angenehm vertraut wirkt, obwohl Konstruktion und Ausführung neu gedacht sind. 16 fein gebogene Leimbinder überspannen die Halle quer und liegen auf Vollholzstützen. Stahlseile als Unterzüge stabilisieren die Binder und sind über Gelenke, Schwerter und Schraubenplatten mit den Stützen verbunden. Die Stirnseite der Metal...