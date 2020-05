Bruno Giacomettis Zollstatiion: Halbzeit im Jahreskalender Fotos: Ralph Feiner

Köbi Gantenbein 13.05.2020 14:33

Halbzeit in Castasegna Der Bündner Heimatschutz schreibt den Wochenkalender der zeitgenössischen Baukultur. Mit Nr. 26 und also Bruno Giacomettis Zollstation im Bergell ist Halbzeit. 13.05.2020 14:33

Mit dem schmucken roten Zollhäuschen von Bruno Giacometti in Castagena hat Ludmila Seifert vom Bündner Heimatschutz Halbzeit erreicht. Woche für Woche stellt sie mit dichten und gut informierten Kalendertexten zu Bildern von Ralph Feiner auf «52bestebauten.ch» ein Haus vor, das die zeitgenössische Baukultur Graubündens bereichert. Nebst dem Wochenkalender gibt es Ortstermine mit «Hochparterre wandern» – so Corona sie zulässt – und am Schluss in der Edition Hochparterre ein Buch. Ludmila Seifert: «Die zerstörerischen Auswirkungen überbordender Bautätigkeit lassen verkennen, dass auch in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts Bauwerke von hohem baukünstlerischem Anspruch entstanden sind, die unsere Identität genauso prägen wie die Denkmäler früherer Epochen.» Abbruch und unbedachte Erneuerung bedrohen diesen Reichtum. Dem will die Kampagne Wissen und Propaganda für das Schöne entgegensetzen....