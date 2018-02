Gute Lichtlösungen gesucht

Text: Roderick Hönig / 5.02.2018 15:35

Zum sechsten Mal schreibt die Schweizer Licht Gesellschaft ihren Prix Lumière aus. Ausgezeichnet werden herausragende Lichtlösungen im Innenraum, bei deren Realisierung innovativer Lichtgestaltung besondere Beachtung geschenkt wurde. Gesucht werden ab 2015 realisierte Beleuchtungsprojekte von Innenräumen, also Wohnungen, Bürogebäude, Gewerbebetriebe, Restauration und Hotellerie, Schulen, Sporthallen, bei denen sich Lichtgestaltung, Lichtqualität und Architektur zu einem herausragenden Gesamtprojekt verbinden. Es werden lichtgestalterische Lösungen mit Kunstlicht und in der Kombination mit Tageslichtführung gleichermassen akzeptiert. Der Prix Lumiere wird an der «Licht 18», dem Europäischen Licht-Kongress vom kommenden September in Davos, vergeben. Bewerbungen sind bis spätestens 2. Mai 2018 einzureichen.