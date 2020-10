Die hölzernen Dachträger des Kindergartens in Morbio Inferiore ruhen auf zwei Reihen geschwungener Betonträger. Fotos: Walter Mair

Der Tessiner Architekt Jachen Könz stellt die hölzernen Dachträger seines Kindergartens auf geschwungene Betonträger. Mit liebevollen Details tastet sich das Gebäude an den Massstab der Kinder heran.

Marion Elmer 19.10.2020 14:37

Das Zirpen der Zikaden aus dem nahen Biotop zerreisst die Hitze des Tessiner Hochsommers. Ob die lauten Insekten an einem normalen Schultag gegen das Stimmengewirr der Kindergärtler ankommen, die das benachbarte Grundstück vor zwei Jahren bezogen haben? Das Dach des Kindergartens spannt sich zwischen Naturschutzgebiet und einem lang gezogenen Platz vor der bestehenden Primarschule aus den 1960er-Jahren auf. Je sieben eng gestaffelte, fünfzig Meter lange Holzbalken auf Stützen tragen es im Norden und im Süden. In der Mitte des Gebäudes liegt das Dach auf zwei Reihen geschwungener Betonträger. Ovale Formen brechen die strenge Horizontalität. Die Räume der vier Kindergartenklassen fliessen von Süden, wo vier separate Eingänge zu Garderoben, Toiletten und Waschräumen führen, über Ess- und Spielräume und zwei grosse Bewegungs- und Ruheräume, die sich je zwei Klassen teilen, nach Norden zum Aussenspielplatz. Bis auf die Küche und einige Technikräume befindet sich alles auf einer Ebene. So behalten...