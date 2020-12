Der Plan für das Hochhaus und den Platz am Bahnhof von Ilanz, mit dem Giubbini Architekten den Wettbewerb gewonnen haben.

Köbi Gantenbein 18.12.2020 10:16

Erhöhte Perrons, Niederflur-Busse, Rampen – das Gesetz, das körperlich benachteiligten Menschen sichert, kommod in den Zug und den Bus zu steigen, hat im öffentlichen Verkehr viel Umbau ausgelöst. Die RhB zum Beispiel hat fast alle ihre Bahnhöfe mit Rampen, Unterführungen oder neuen Bahnsteige so renoviert, damit auch Rollstuhlfahrer allein den Weg zum Zug finden. Das ist schön und richtig, der imposante Tiefbau hat aber die malerischen Bahnhöfli zerstört. Bei den grösseren Stationen hat das Gesetz Grossprojekte angestiftet: Man begann mit dem Nachdenken über eine Rampe, setzte Idee zu Idee und landete bei der Stadtentwicklung. Neuer Bahnhof für Davos So wird der Bahnhof Davos Dorf 400 Meter weit in die Siedlung hinein verschoben. Auf seiner einen Seite wird es nach einem Plan der Metron grosszügig Raum für die Stadtbusse geben und unter das «Seehof-Seeli» wird ein Parkhaus gegraben. Die Skifahrerinnen haben so einen kürzeren Weg vom Bahnhof zur Parsennbahn. Deren Park...