Ein Architekt sei «Rivale des Schöpfers» schrieb Claude-Nicholas Ledoux. Bruno Taut sah in ihm den «Weltbaumeister», Adolf Loos immerhin noch einen «Verbrecher». Wie sehen wir ihn heute, den Architekten? Die Verbände BSA, FSAI und SIA, vereint in der Conférence Suisse des Architectes, beantworten die Frage im ‹Berufsbild Architekt›. Und verderben damit die Lust an diesem Beruf. Erstens: Der Text ist sprachlich schwach. «Zusammenhänge und wechselseitige Abhängigkeiten» könne der Architekt «zu einem gültigen Ganzen» vereinen. Das mag ihm mit Steinen gelingen, mit Worten nicht. «Die städtebauliche Setzung des Bauwerkes in der spezifischen Umgebung unter Berücksichtigung der vielfältigen Anforderungen und Rahmenbedingungen» – wer solch menschenferne Sätze drechselt, der baut auch menschenferne Häuser. Überhaupt: Wer das Wort «Leistungserbringung» benutzt, kann kein guter Mensch sein. Singen gegen den Sturm Zweitens ist der Text inhaltlich schwach. Vier Generationen nach Le Co...