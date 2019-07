2018 ging der Award in Gold an das Projekt «Hydropuncture» in Mexico.

Globale Vorbilder

Die sechste Ausgabe der LafargeHolcim Awards sucht nachhaltige Projekte in den Bereichen Architektur, Stadtplanung, Baumaterial und Konstruktion aus aller Welt. Die Eingabefrist läuft bis am 25. Februar 2020.

Andres Herzog 04.07.2019 13:59