Der Countdown läuft. Auf www.countdown2030.ch oder als Installation momentan im Schaufenster von Hochparterre Bücher in der Zürcher Gasometerstrasse.

Wie können wir die Herausforderungen des Klimawandels mit einem hohen Anspruch an Baukultur verbinden? Die Gruppe ‹Countdown 2030› möchte einen Dialog führen. Und sucht nach Ideen, um diese auszustellen.

Axel Simon 12.11.2020 09:34

Was ist Eure Vision für eine klima- und biodiversitätsfreundliche Stadt?

Diese Frage stellt ‹Countdown 2030 – Verein für zukunftsfähige Baukultur› allen Gestalterinnen im Rahmen seines Beitrags zu den Swiss Art Awards. Es ist eine Aufforderung zum Dialog über die Chancen der Krise in der wir stecken. Und ein Aufruf, Ideen zu schicken. Eine Auswahl der eingesandten Antworten soll Teil des Ausstellungsbeitrags sein, den ‹Countdown 2030› vom 25. März bis zum 29. August 2021 in der Ausstellung ‹Critical Care› im Zentrum Architektur Zürich zeigt (das übrigens auch einen ‹Call for Projects› gemacht hat). Das Format der Einsendungen ist offen: Skizzen oder Visualisierungen, Zeichnungen oder Collagen, Fotos von Reisen oder Modelle.

Die Beiträge müssen bis zum 31. Dezember 2021 per Post oder über den Link geschickt werden.