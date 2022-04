Neue Mehrfamilienhäuser in Schlieren. Architektur: Haerle Hubacher und Steib Gmür Geschwentner Kyburz, Zürich Fotos: Seraina Wirz

Rahel Marti 25.04.2022 08:38

Gesucht: Schönheit Die Schweiz baut. Aber gefällt auch, was entsteht? Das Center for Urban&Real Estate Management der Uni Zürich befragt die Leserinnen und Leser von Hochparterre und von 20 Minuten. Machen Sie mit! 25.04.2022 08:38

Jährlich entstehen in der Schweiz hunderte neuer Wohnbauten. Welche davon gefallen, und welche hätten nie gebaut werden dürfen? Zu dieser ästhetischen Frage hat das Center for Urban & Real Estate Management der Universität Zürich (CUREM) eine Umfrage vorbereitet. Sie richtet sich an zwei unterschiedlich informierte Gruppen: An das breite Publikum von 20 Minuten einerseits und an die Fachleserinnen und Fachleser von Hochparterre andererseits. Im ersten, grösseren Teil der Umfrage ordnet man zügig 20 Wohnbauten anhand einfacher Fotos nach dem persönlichen Geschmack ein. Dazu kommen eine Handvoll Bilder, die man ästhetisch beurteilt, sowie ein paar wenige Angaben zur Persönlichkeit, natürlich anonymisiert. Am 19. Mai werden die Ergebnisse im Rahmen des CUREMhorizonte-Anlasses zum Thema «Buildings, Beauty and the Brain» präsentiert und auf hochparterre.ch veröffentlicht. Nehmen Sie teil – die Umfrage dauert nur etwa sieben Minuten. ...