Urs Honegger 11.05.2021 12:05

Zum sechsten Mal nach 1987 wird 2021 in Graubünden eine Auszeichnung für gutes Bauen durchgeführt.Damit werden Bauherrschaften geehrt, die durch ihre Baugesinnung einen beispielhaften Beitrag zur Baukultur in unserer Region geleistet haben und deren Projekte der Öffentlichkeit gegenüber als Vorbild einer guten Bauqualität dienen können. Baukultur wird dabei in einem umfassenden Sinn verstanden als Zusammenwirken der Disziplinen Architektur, Landschaftsarchitektur, Denkmalpflege, Städtebau, Raumplanung und Ingenieurbaukunst. Die Auszeichnung will die öffentliche Auseinandersetzung mit dem gebauten Lebensraum fördern und ein Bewusstsein für die Bedeutung einer hochwertigen Baukultur schaffen. Die Eingabe der Arbeiten erfolgt online unter www.gute-bauten-graubuenden.ch. Anmeldeschluss ist der 21. Juni 2021.