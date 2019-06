Letzte Chance: Noch bis Ende Juli kann man sich für den Transfer Architectural Video Award 2019 bewerben.

Marcel Bächtiger 27.06.2019 10:13

Das Online-Architektur-Magazin Transfer lobt erstmals den «TRANSFER Architectural Video Award» aus. Gesucht werden Kurzfilme aus aller Welt, die sich mit den Phänomenen von Architektur, Stadt und Landschaft auseinandersetzen. In der international besetzten Jury nehmen unter anderem die verdienten Architekturfilmer Ila Bêka und Louise Lemoine («Koolhaas Houselife», «The Infinite Happiness», «Barbicania») und Nader Therani, Dean der Cooper Union, Einsitz. Eine Auswahl der besten Arbeiten soll im November dieses Jahres unter anderem an der nächsten Architektur Filmtagen in Zürich sowie natürlich auf der Online-Platform von Transfer gezeigt werden.

Die Eingabefrist läuft noch bis Ende Juli. Interessierte finden alle weiteren Informationen hier.