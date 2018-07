Generation «Indoor»

An einem normalen Arbeitstag verbringen wir die meiste Zeit in geschlossenen Räumen, oftmals ohne Tageslicht oder frische Luft: Als «Indoor Generation» bezeichnet eine Studie deshalb Menschen, die bis zu 90 Prozent im Innenraum verbringen. Im Auftrag von Fensterbauer «Velux» wurden in dem Zusammenhang 16'000 Hausbesitzer in 14 Ländern in Europa und Nordamerika befragt, 1000 davon aus der Schweiz. Nun präsentiert Velux die Ergebnisse der Umfrage: 64 Prozent der Menschen in der Schweiz glaubt nicht an einen Unterschied der Luftqualität von Innen- und Aussenluft. Zudem wird die tägliche persönliche Verweildauer in geschlossenen Räumen deutlich geringer eingeschätzt: Nur gerade elf Prozent der Befragten waren der Meinung, sich pro Tag 21 Stunden oder mehr im Innenraum aufzuhalten. Tatsächlich aber sind es an die 90 Prozent des Tages, die wir im Innenraum verbringen. Und schon alltägliche Aktivitäten wie Atmen, Schlafen, Kochen, Putzen oder Duschen beinträchtigen die Raumluft: Eine vierköpfige Familie produziert durchschnittlich zehn Liter Feuchtigkeit am Tag. Um dem entgegenzukommen geben die Experten ganz handliche Tipps: Fenster mindestens drei- bis viermal pro Tag zu öffnen, beim Duschen die Badezimmertüre schliessen und lüften, ebenso beim Kochen, sowie Kleider nicht in der Wohnung trocknen lassen oder nicht zu oft Kerzen anzünden. Um das Bewusstsein gegenüber der «Indoor Generation» zu schärfen, hat Velux einen Clip produziert. Unser Tipp: Legen Sie nun das Telefon zur Seite oder stehen Sie vom Bildschirm auf und machen einen kurzen Spaziergang um den Block.