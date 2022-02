Das Einsteinmauerwerk und die Betonelemente der Fassade tragen sich selbst. Fotos: Seraina Wirz

Mirjam Kupferschmid 12.02.2022 08:00

Gegen alte Vorstellungen Das Churer Architekturbüro Grigo Pajarola hat das Schulgebäude Plantahof in Landquart umgebaut. Das Haus ist fast zu chic für eine landwirtschaftliche Schule. 12.02.2022 08:00

Auf dem Plantahof in Landquart gehen angehende Bündner Landwirtinnen zur Schule. Hofladen und Garten haben auf dem dicht bebauten Areal genauso Platz wie Unterrichtsräume und eine Mensa. So unterschiedlich wie die Nutzungszwecke sind auch die Gebäude. Und sie sind im Wandel: Das Architekturbüro Nickisch Walder wird das Tagungszentrum ersetzen. Mit dem Umbau des benachbarten Schulgebäudes haben Grigo Pajarola bereits einen soliden Grundstein für die Weiterentwicklung gelegt. ###Media_2### Der ursprünglich weiss verputzte Bau entstand 1964, die Turnhalle fünfzehn Jahre später. In den 1990er-Jahren erhielt das Ensemble eine Verkleidung aus lachsfarbenen Eternitschindeln. Das Haus war nicht schön, doch seine robuste Struktur erlaubte eine Aufstockung für neuen Schulraum. So entschied sich der Kanton Graubünden gegen den Abriss und für eine ressourcenschonende Erweiterung. Das Architekturbüro überzeugte im Planerwahlverfahren mit einem Ansatz, der noch mehr bot: drei Klassenzimmer statt der gefor...