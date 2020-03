Palle Petersen 02.03.2020 13:03

Es heisst, die Hängenden Gärten von Babylon waren ein aufwendig konstruierter Terrassenbau, quadratisch und mehr als hundert Meter breit. Auf Rohr und Asphalt lagen laut griechischen Geschichtsschreibern vermörtelte Ziegel und dicke Bleiplatten, die verhinderten, dass Feuchtigkeit vom Humus in den Bau sickerte. Massige Mauern und Pfeiler trugen die beträchtlichen Lasten. Warum tut man so etwas? Lorenz Eugster sagt: «Weil man es kann.» Der Zürcher Landschaftsarchitekt spricht auch über das Gartenhochhaus in Risch-Rotkreuz, dessen Fassade er bepflanzte. Bewusst redet er nicht über Klima und Graue Energie, sondern über Repräsentation und Opulenz. Er vergleicht die Fassade mit einer «Intensivstation für Pflanzen»: Kilometerweise Leitungen erhalten die mehr als 15 000 Gewächse, darunter ganze Bäume, am Leben. Mehrmals pro Jahr seilen sich Industriekletterer der Hochhausfassade entlang ab, um das wuchernde Grün zurückzuschneiden. Die Balkone tragen vier Mal mehr Lasten als ein Normbalkon, pro Qu...