Das Treppenhaus ist Aussenraum und zugleich Teil des Bauvolumens. Fotos: Géraldine Recker

Das Architekturbüro Roider Giovanoli hat in zürcherischen Brütten sechs grosszügige Alterswohnungen gebaut. Mit verspielter Gelassenheit fügt sich der Holzbau in sein Umfeld.

Noemi Grodtke 30.10.2021 08:26

Der Zürcher Ort Brütten wächst stark. Um das Wachstum möglichst schmerzfrei zu bewältigen und der veränderten Altersstruktur gerecht zu werden, lancierte die Gemeinde bei Winterthur 2017 einen Ideenwettbewerb für das Dorfzentrum. Die erste Etappe ist nun fertig: Sechs grosszügige Alterswohnungen liegen zwischen Gemeindehaus und einer neuen Grünzone, der Allmend. Ein Gemeinschaftsraum steht auch der Nachbarschaft zur Verfügung. ###Media_2### Mit verspielter Gelassenheit fügt sich der Holzbau in sein Umfeld. Das Satteldach, die Gauben und der klar abgesetzte Sockel erinnern an die traditionellen Häuser rundum. Die hölzerne Balkonschicht ruht über weiss lackierten Stahlstützen auf einem Betonsockel. Fast schon ornamental angeordnete Eternitplatten verhüllen die Stirnfassaden. Dazwischen fasst die Fassade die Wohngeschosse visuell zusammen. Auch der offene Treppenraum ist in der Vertikalen als Raum wahrnehmbar. Hier weichen Beton und Stahl warmem Holz und frischen Grüntönen. Überhaupt ...