Samstagnachmittag am Rande von Cham. Es war eine dieser Besichtigungen, an denen Architekten ihren Freunden und Kolleginnen ihr frisch gebautes Werk vorstellen. Doch etwas war anders. Mobility-Autos stauten sich. Hundertschaften angereister Architektinnen erklommen die Treppen der farbigen Häuser, marschierten von einem zum nächsten, assen unterm schmucken, aus Stahlplatten gefalteten Pavillondach Würste vom Grill. Auf den Veranden und Laubengängen bestaunten sie die Stützen und Balken, Latten und Bretter, schräg abgesägt, farbig lasiert oder naturbelassen. Vor den roten oder grünen Fassaden leuchteten orangene Vorhänge an einer grasgrün lackierten Schiene, und eine rote Kordelbespannung sorgte dafür, dass keines der Architektenkinder abstürzte. Ihre Eltern taumelten vor Freude wie benommen die geschwungenen Wege zwischen den Staudenhügeln und Baumreihen entlang, entdeckten immer wieder eine originelle Detaillösung, eine weitere Farbe, einen zusätzlichen Materialwechsel, eine andere Oberfläche...