Köbi Gantenbein 21.03.2022 15:53

Am nächsten Freitag lädt Klimastreik Graubünden zur ‹1.5°-Demo› in Chur ein. Das Thema: ‹Bauen mit Zukunft›. Obwohl es viele Möglichkeiten für klimaneutrales Bauen gebe, werde das unter Bauleuten selten thematisiert und es geschehe viel zu wenig. Mit einer Demonstration will die Klimabewegung dagegen halten. Um 17 Uhr ist die Besammlung auf dem Alexanderplatz. Im Anschluss an die Demonstration gibt es an der Fachhochschule Graubünden ein Gespräch mit Martha Walker (Vizepräsidentin Holzbau Schweiz), Rainer Weitschies (Architekt), Claudio Bernhard (Klimaaktivist), Cathleen Hoffmann (Produktingenieurin Holcim Schweiz) und Christian Auer (Studienleiter MAS in nachhaltigem Bauen, FHGR). Das Podium beginnt um 19.30 Uhr. Zudem hat Klimastreik Graubünden Fakten und Meinungen rund ums Thema Bauen in der ersten Ausgabe seines Magazins ‹1.5°› zusammengefasst. Der Anlass vom Freitag wird der erste einer Reihe sein. Mit dem Konzept Demonstration – Diskussion – Information durch ein Magazin stellt die Klimabewegung konkrete Lösungsansätze vor und bietet Raum, diese zu diskutieren, ohne dabei von der Strasse zu verschwinden.