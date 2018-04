Fördert Architektur die Innovation im Berggebiet?

Text: Urs Honegger / 19.04.2018 15:32

Die dritte Salecina-Tagung untersucht vom 17. bis zum 19. Mai 2018 in Maloja, was Kunst, Kultur und Architektur zur Innovation im Berggebiet beitragen. Am Donnerstag, 17. Mai diskutieren die Architekten Gion Caminada und Armando Ruinelli mit der Kulturwissenschaftlerin Cordula Seger und weiteren Gästen in Rahmen eines öffentlichen Podiumsgespräch in der Mehrzweckhalle Stampa. Die Tagung am Freitag und Samstag widmet sich der Frage, welche besonderen Herausforderungen sich ArchitektInnen und Kulturschaffende im Berggebiet stellen. Das Tagungsprogramm gibt es hier.