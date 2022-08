Das Stationsgebäude steht seit 1901 an der Albulalinie im Kanton Graubünden. Fotos: Gataric Fotografie

Andres Herzog 31.08.2022 12:23

Das Stationsgebäude der Albulalinie in Alvaneu wurde Ende der 1980er-Jahre stillgelegt. Im August hat die Stiftung Ferien im Baudenkmal das Gebäude an der UNESCO-Welterbestrecke, das 1901 erbaut wurde und nach wie vor der Rhätischen Bahn gehört, wieder in Betrieb genommen. Bis zu fünf Gäste können im Haus übernachten, in dem einst der Stationsvorstand mit seiner Familie wohnte. Die Bauherrschaft hat das Gebäude zusammen mit der Denkmalpflege instand gestellt. Dabei wurden von den Wänden bis zu sieben Farbschichten entfernt, um die Bemalung wieder auf das ursprüngliche Karamell-Braun zurückzuführen.