Dort, wo sonst digital gesteuert Holz zugesägt wird, feierten am Wochenende die Freunde von Schaerholzbau.

Axel Simon 25.03.2019 11:06

«Wir feiern den Generationenwechsel». So stand es auf der schönen Einladungskarte von Schaerholzbau. Beim Holzbauer aus dem Luzerner Hinterland übergeben Walter und Hildegard Schär die Schalthebel an die 5. Generation, namentlich an ihre Söhne Michael und Lukas, wir berichteten.

Dass die Schärs nicht nur zu bauen, sondern auch zu feiern verstehen, bewiesen sie am letzten Samstagabend. 300 Gäste («Mitarbeiter, Familie und Freunde – auch geschäftliche Freunde», so Michael Schär bei der Begrüssung) sassen in der festlich geschmückten Werkhalle an langen Tischen (aus Weisstanne), schlemmten, tranken und lauschten: dem «Generationengespräch» zwischen den Vieren und dem Kulturwissenschaftler René Stettler, oder den jazzzigen Auftritten des vielköpfigen Fischersmanns Orchestra aus Luzern.

Zum Dessert bekamen die Gäste nicht nur Kuchen, sondern auch das druckfrische Hochparterre-Themenheft über Schaerholzbau serviert. Das Fest bestätigte uns: Für das Heft haben wir nicht nur den richtigen Holzbauer ausgewählt, sondern auch den passenden Titel. Es heisst ‹Kultur am Werk›.