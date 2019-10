Jürg Brühlmann erzählt über die Architektur und das Leben von Heidi und Peter Wenger aus der Sicht eines Freundes. Foto: Fernand Hofer

Was treibt einen 24-jährigen Architekturstudenten für ein Praktikum ins Wallis? Es ist nicht Folklore, es sind auch nicht die Berge, weder klettern noch Skifahren, nein, es ist der Sound einer Architektur, die es so in der Schweiz gar nicht gab. Den jungen Jürg Brühlmann zog die Verlockung nach Brig, teilhaben zu können an einem Universum, das oszillierend zwischen Buckminster Fuller, Charles und Ray Eames, Pierre Luigi Nervi, Frank Lloyd Wright und Kenzo Tange im fernen Wallis entstanden ist. Geschaffen haben es das Architektenpaar Heidi und Peter Wenger, 1980 mir bekannt geworden durch ihre Ausstellung im Kunstgewerbemuseum mit dem Titel 'Lebensräume - Spielräume'. Nach der Vernissage der Ausstellung war mir klar, ich will im Atelier Wenger mein Praktikum machen. Was die Wenger Architekten in der Ausstellung präsentierten, passt in kein Schweizer Denkmuster. Für die Architekten der ETH ist es zu verspielt, und für die Lehrer an der Kunstgewerbeschule zu poetisch. Für mich eröffnete die ...