Hochparterre Redaktor Axel Simon

Anna Raymann 05.03.2019 07:16

«Was der Schweizer Wohnungsbau von uns lernen kann? – Von uns?!» So oder ähnlich reagierten einige der Architekten, die Hochparterres Redaktor Axel Simon in Berlin befragte. Und sie sprachen über ausgefeilte Grundrisse oder solides Handwerk in der Schweiz, über die dortigen Wohnbaugenossenschaften und darüber, dass sie von den Kommunen Grund und Boden im Baurecht überlassen bekommen. Die Richtung sei andersherum, sagten sie: «Wir lernen von euch.»

Und doch. Von den besuchten Berliner Projekten können auch wir lernen. Im Video erzählt Axel Simon von seiner Reise zu fünf Berliner Wohnexperimenten.