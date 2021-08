Für Paare, Familien oder Wohngemeinschaften lassen sich die Module der Flüchtlingsunterkunft Rigot in Genf verbinden. Im Erdgeschoss liegen Gemeinschaftsräume und Wohnungen für Menschen mit Einschränkungen. Fotos: Enric Rovira/Marcel Kultscher

Leonie Charlotte Wagner 25.08.2021 14:00

Engagierte Riegel Die Flüchtlingsunterkunft Rigot in Genf soll in zehn Jahren wieder geräumt werden. Trotzdem hat das Gebäude des Architekturbüros Acau eine beständige und warme Atmosphäre. 25.08.2021 14:00

Darius Golchan lehnt am hölzernen Geländer des Laubengangs und schaut in den Hof der Flüchtlingsunterkunft Rigot in Genf. Schulkinder rennen die Treppen rauf und runter, eine Frau klopft ihren Teppich aus. Eine warme Atmosphäre füllt den Innenhof. Kaum vorstellbar, dass 2015 in Genf Demonstrierende der Initiative ‹Stop Bunkers› auf die Strasse gingen, damit Geflüchtete nicht mehr in Luftschutzbunkern leben müssen. ###Media_2### ###Media_3### ###Media_4### Golchan gehört zum Team des Architekturbüros Acau. Im Jahr der Demonstrationen beauftragte das Sozialamt die Genfer Architekten mit dem Bau der Unterkunft. Nach einer Standortstudie entschied man sich für einen Bauplatz im internationalen Quartier, direkt gegenüber des UNHCR-Hauptsitzes. Sie entwarfen zwei fünfgeschossige Holzbauriegel mit Hof dazwischen. Dort und in den Laubengängen, die 230 Wohnmodule erschliessen, herrscht reges Treiben. Die Parzelle soll in zehn Jahren wieder geräumt werden. Damit der Boden möglichst unversehrt bleib...