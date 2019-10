Hossdorf Halle (Foto: Walter Grunder) Fotos: ZVg

Anna Raymann 07.10.2019 11:36

Die Schreinerei Voellmy in Basel will einen Neubau für Werk- und Büroräume des Familienbetriebs, indem auch Wohnungen Platz finden sollen. Für das Vorhaben müssen aber das alte Werkgebäude, sowie ein Barockbau aus dem 18. Jahrhundert abgebrochen werden. Das sogenannte „Burkhardt`sche Landhaus“ ist eines der letzten verbliebenen Landhäuser in Kleinbasel. Doch gerade die Werkhalle der Schreinerei mit der aussergewöhnlichen Tragkonstruktion von Bauingenieur Heinz Hossdorf hält der Heimatschutz Basel für wertvoll. Er fordert eine Ablehnung des Baugesuchs und die Erarbeitung eines Bebauungsplanes, der zumindest die Erhaltung der Werkhalle vorsehen würde. Die Variante «tabula rasa» sei «aus planerischer Sicht die einfachste, aber auch einfallloseste Variante, die dem Dialog mit dem Bestehenden und der Vergangenheit aus dem Weg geht» schreibt der Heimatschutz in einer Mitteilung.