Kastanienholz und Stampfbeton: das Schlafzimmer des Studio Cascina in Castasegna. (Foto: Marcello Mariana)

Axel Simon 06.02.2020 14:21

Einsiedlerschatulle Armando Ruinelli hat die Villa Garbald im Bergell um eine Klausur für Einzelpersonen ergänzt. Der Architekt erweitert Materialwahl und Details von Projekt zu Projekt. 06.02.2020 14:21

Es ist 15 Jahre her, dass Miller & Maranta die Villa Garbald von Gottfried Semper sorgfältig renovierten und mit einem Wohnturm im Garten ergänzten. Der Ort, zuvorderst im Bergell, fast schon in Italien, ist seitdem ein begehrtes Ziel für Retraiten der ETH oder von Privaten. Seit letztem Sommer ist das Refugium in Castasegna um ein Angebot reicher. Gleich hinter dem Roccolo, dort, wo der Kastanienhain beginnt, durch den man nach Soglio wandert, ersetzte Armando Ruinelli ein Kastaniendörrhäuschen (‹cascina›) durch einen Neubau gleicher Grösse. Dieser dient nun Einzelpersonen einige Wochen als Klausur. Abseits des geschäftigen Alltags soll man im Studio Cascina «zum Kern eines wissenschaftlichen, künstlerischen oder kulturellen Projekts vorstossen» können, schreibt die Stiftung Garbald. ###Media_2### In zwei übereinanderliegenden Räumen lässt sich hier luxuriös-elementar kontemplieren. Unten sitzt die Einsiedlerin am Kastanienholztisch von Ruinelli, im Sessel von Gerrit Rietveld vor dem...