In Boswil baute Gian Salis ein altes Bauernhaus zum modernen Gästehaus für Musikerinnen um. Im heutigen Normenwald ein bizarrer Kraftakt. Und trotzdem toll.

Palle Petersen 10.08.2021 17:08

Eigentlich ist das Hochstudhaus ein hölzernes Zelt. Kräftige Ständer, die Hochstüd, tragen den Firstbalken. Von diesem herab hängen zu Paaren verzapfte Rundbalken, die Rafen, über die Aussenwände. Das war schon in der Jungsteinzeit praktisch, denn der Dachstuhl schiebt die Wände nicht zur Seite und lässt sich so steil bauen, wie es die frühen Strohdeckungen verlangten. Einst waren solche Häuser vom Berner Mittelland bis zum Schwarzwald verbreitet. Die wenigen, die es heute noch gibt, verschwinden so schnell, dass eine Kantonsarchäologin der ‹Aargauer Zeitung› sagte, sie sei geradezu zur Sterbebegleiterin für Hochstudhäuser geworden. In Boswil ist eines nun als Haus für Musikerinnen neu geboren. Tritt man durch das Scheunentor ins einstige Tenn, reicht der Blick durch das Haus und das angebaute Sitzungszimmer hindurch. Eine geölte Stahltreppe führt selbstbewusst in zwei langen Läufen hinauf zu den Probesälen. Auf jeder Seite reckt sich ein Hochstud bis unter das Dach. Ein eindrückliche...