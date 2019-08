Paraplegikerzentrum in Nottwil: Vor den neuen Patientenzimmern liegt ein tiefer Balkon. Fotos: Giuseppe Micciché

Karin Salm 20.08.2019 16:16

«Probleme sind unsere Leidenschaft», sagt die Architektin Petra Hemmi in der grossen, hellen Begegnungshalle des Schweizer Paraplegikerzentrums in Nottwil. Hier sitzen Rollstuhlfahrer mit Angehörigen und Freunden am Tisch, hier essen Pflegende und Ergotherapeuten rasch ein Sandwich, eine Frau, die im Spitalbett über eine Rampe geschoben wird, beobachtet das muntere Treiben mit sichtlicher Neugier, eine athletische Rollstuhlfahrerin eilt zielstrebig vorbei. In dieser Halle begegnen sich alle, hier prallen Schicksal, Alltag, Hoffnung und Verzweiflung aufeinander. ###Media_3### Hemmis Satz wirkt nach: Probleme sind unsere Leidenschaft. Serge Fayet, der mit ihr seit 1995 das Architekturbüro Hemmi Fayet führt, nickt und skizziert kurz, welche Aufgabe das Büro zu lösen hatte: die Erweiterung des Paraplegikerzentrums, das Wilfried und Katharina Steib als eleganten Gebäudekomplex aus hellem Backstein, Stahl und viel Glas in der schönen Landschaft beim Sempachersee 1990 konzipiert hatten. Die Institution i...