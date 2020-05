Werner Huber 22.05.2020 15:05

Als Redaktor von Hochparterre hat man das Privileg an Orte zu kommen, die der Öffentlichkeit verschlossen bleiben. Das können Baustellen oder soeben fertiggestellte Neubauten sein, es können aber auch sehenswerte ältere Gebäude sein. Ein Höhepunkt in meiner bald zwanzigjährigen Karriere war ein Rundgang durch die Cité satellite von Le Lignon in Vernier bei Genf. Anlass war ein Themenheft für Pensimo, die etliche der 84 Einzelhäuser besitzt. Auf dem damaligen Beitrag basiert dieser Text. ###Media_2### Le Lignon ist eine Siedlung der Superlative: 2780 Wohnungen sind auf 84 Einzelhäuser verteilt, die wiederum zu einem 1060 Meter langen geknickten, 12- bis 15-geschossigen Wohnband und zwei Turmhäusern von 26 und 32 Stockwerken zusammengefasst sind. Ausserdem gibt es vier Tiefgaragen mit 2400 Plätzen, zwei Kirchen, Alterswohnungen, mehrere Kindergärten, ein Schulhaus und ein Einkaufszentrum mit Migros, Coop, weiteren Läden, Post und Polizei. Auslöserin für den Bau der Cité war die «crise du log...