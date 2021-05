Von der Bruchbude zum Haus fürs Dorf: In Beringen bei Schaffhausen sind Marazzi Reinhardt Architekten auch Entwickler und Handwerker. Da überzeugen selbst die Lichtschalter.

Palle Petersen 17.05.2021 08:05

«Statt Badi am Samstag» verlegten Sergio Marazzi und Andreas Reinhardt Holzböden, im ersten Obergeschoss ein altes Eichenparkett, im zweiten dicke Fichtenbohlen. Die Balkenlage dazwischen, das Dachtäfer, die Fensterrahmen und die Glasbausteine der Duschen, selbst die Metallgeländer, Briefkästen und Vorhangstangen – alles selbst gemacht oder montiert. Vor dem Architekturstudium in Winterthur, wo sie heute arbeiten, hatten die beiden Schreiner und Zimmermann gelernt. Früher packten sie oft selbst mit an, um die Wertschöpfung im Büro zu behalten. Heute sind sie zu zehnt und haben eigentlich keine Zeit mehr fürs Handwerk. «Aber wir arbeiten unglaublich gerne so zusammen», sagt Marazzi, «das ist ganz anders als nebeneinander vor dem Bildschirm.» Sichtlich stolz führt er durch den Ersatzneubau in Beringen bei Schaffhausen, der nicht nur reich an Baudetails ist, sondern mit Hofladen und Busstation auch ein ortsbaulicher Beitrag. Darüber hinaus ist er ein Modell dafür, wie architektonische Eigenini...