Ein neuer See für Flims

An Stelle des sanierungsbedürftigen Sportzentrums Prau la Selva in Flims soll bereits im Jahr 2020 ein 234-Betten Resort mit dem Namen «Nature Retreat Prau la Selva» eröffnet werden. Mit diesem 32-Millionen-Projekt will die Gemeinde in den Ganzjahrestourismus investieren und neue Arbeitsplätze schaffen. Das von der Flimser Unternehmensberatung Quant gemeinsam mit dem Churer Architekturbüro Bearth & Deplazes entwickelte Resort-Projekt ist heute Abend den Medien und der Bevölkerung vorgestellt worden.