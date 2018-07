Den ETH-Professor Philippe Block faszinieren Schalen, wie sie der Bauingenieur Heinz Isler 1966 auf der Autobahnraststätte Deitingen Süd gebaut hat. Foto: Markus Frietsch

Ein Mann macht Druck

ETH-Professor Philippe Block programmiert Gewölbe an der Grenze der Statik und erhält dafür Preise. Der 38-jährige Belgier will effizienter bauen, weil uns das Material ausgeht.

Andres Herzog 27.07.2018 14:07

«Dabei gibt es im ganzen Universum keine einzige gerade Linie – ausser im menschlichen Geist.» Heinz Isler Stärke durch Geometrie Autobahnraststätte Deitingen Süd. BMW-Fahrer hegen ihre Boliden, Lastwagenchauffeure kippen Espresso, es riecht nach Benzin. Philippe Block hat die Freude eines Kindes in den Augen. Er zeigt auf die beiden Betonschalen, die über ‹Cindy’s Diner› und dem ‹Wild Bean Café› dreissig Meter durch die Luft schwingen und die an der dünnsten Stelle nur neun Zentimeter dick sind. Block betrachtet den in Beton gegossenen Kraftfluss und fährt sich durch die Haare, die langsam ergrauen. «Das ist eine glückliche Schale», sagt er. Philippe Block ist Professor für Architektur und Tragwerk an der ETH Zürich. Er ist der Heinz Isler des 21. Jahrhunderts. Der Schweizer Bauingenieur ist neben Félix Candela, Frei Otto oder Robert Maillart eines der Vorbilder Blocks. Isler konstruierte Schalen, die viele für unmöglich hielten. Eine seiner Ikonen steht seit 1966 in Deitinge...