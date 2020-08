Das neue Gebäude für die Hochschule Luzern – Musik. Foto: Ingo Höhn

Meret Ernst 31.08.2020 13:56

Das neue Gebäude bildet zusammen mit dem ebenfalls von Enzmann Fischer und Büro Konstrukt entworfenen Orchesterhaus des Luzerner Sinfonieorchesters einen neuen Mittelpunkt und ergänzt das bestehende Kulturzentrum Südpol, das Luzerner Theater und die Musikschule der Stadt Luzern. Alle Institutionen auf dem «Kampus Südpol» wollen die Nachbarschaft nutzen und neue Formate und Inhalte entwickeln. Dazu braucht es den richtigen Ort, aber auch geeignete Gebäude.

Mit dem Neubau führt die Hochschule Luzern – Musik ihre vier Standorte an einem Ort zusammen. Das Gebäude bietet auf rund 8ʼ000 Quadratmetern flexibel nutzbare Räume, eine öffentliche Bibliothek, einen Club und einen Konzertsaal für 280 Gäste an. Ab September werden rund 1000 Studierende in Aus- und Weiterbildung sowie rund 200 Mitarbeitende lernen, lehren, forschen und auftreten. Bauherrin und Investorin ist die Luzerner Pensionskasse. Architekt Fabian Kaufmann sagt: «Der Neubau wurde bewusst klar strukturiert, robust und auf Langlebigkeit hin konzipiert. Er ist Werkstatt und Schulhaus zugleich – ein echtes Kraftwerk für die Musik.»

Diesem Gebäude widmet Hochparterre ein Themenheft, mit Aufnahmen von Kuster Frey.