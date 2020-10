Einfamilienhaus Brunner-Bapst in Waltensburg GR von Bearth Deplazes Ladner

Axel Simon 30.10.2020 16:52

Schweizer Solarpreis 2020. Neben Schmankerln wie dem Infomobil des Fördervereins Energietal Toggenburg («schweizweit eines der ersten fahrbaren Gebäude mit Minergie-P-Baustandard») oder den Carports der Schindler Aufzüge AG («mit dem Solarstrom könnten 221 Elektroautos jährlich je 12’000 km CO2-frei fahren»), finden sich vor allem zwei bemerkenswerte Projekte. Sie sind zwar klein, aber mit grossem ‹A› – und sind die Gewinner des Norman Foster Solar Awards, so etwas wie die ‹Kategorie Schön› des Solarpreises. Das Einfamilienhaus der Bauernfamilie Brunner-Bapst in Waltensburg GR stammt aus dem Architekturbüro Bearth Deplazes Ladner («Die Eigenenergieversorgung von 817% ist ein neuer PlusEnergieBau-Schweizer- und Weltrekord»), die sich zu regelrechten Solarexperten mausern. Das Einfamilienhaus Moosweg in Riehen BS haben Felippi Wyssen Architekten entworfen, mit immerhin noch 329% produzierter Energie (was beim Solarpreis immer Strom meint). Zwei Einfamilienhäuser bilden die Speerspitze des solaren Bauens in der Schweiz. Seufz.

In der Kategorie ‹Persönlichkeiten› geht ein Preis an den Elektroingenieur und Solarpionier Markus Real, ohne Frage eine wichtige Figur für die Entwicklung der Solarenergie in der Schweiz. Über einen Link am Ende seiner Laudatio gelangt man auf die deutschsprachige Webseite eines Strandhotels in Bahia, Brasilien, das Markus Real gehört. Es liegt direkt am palmengesäumten Strand. Uns stellt sich die salomonische Frage: Was ist nachhaltiger? Mit dem Bau eines Einfamilienhauses in Waltensburg oder Riehen dafür zu sorgen, dass die zufriedenen Bewohner gar nicht erst das Bedürfnis haben, in den Flieger zu steigen? Oder mit dem Betreiben eines Hotels im Fernreiseparadies den Bau weiterer Einfamilienhäuser in der Schweiz zu verhindern? Könnte das bitte mal jemand ausrechnen?