Die feinen Rillen der Deckenschale markieren die unterschiedlichen Betonieretappen. Fotos: Roman Keller

Andres Herzog 05.02.2022 08:00

Der ETH-Professor Philippe Block geht mit seinen Tragkonstruktionen an die Grenzen der Statik wie einst der Schalenbauer Heinz Isler. Sein bisher kühnstes Experiment schwingt auf dem Dach des Nest-Gebäudes der Empa in Dübendorf durch die Luft. Zehn Jahre lang plante und tüftelten der Bauingenieur und sein Team um Tom Van Mele an der Konstruktion, die digitale Präzision mit handwerklicher Raffinesse verbindet. Die doppelt gekrümmte Betonschale des Dachs besteht aus zwei nur fünf Zentimeter dünnen Schichten und wurde auf einer aufgespannten Schalung gegossen. Der Prototyp dafür wurde innerhalb von 39 Stunden in einer Werkhalle am Stück betoniert. Weil das auf der Nest-Baustelle nicht möglich war, löste Block das Dach in Dübendorf in Betonierabschnitte auf. ###Media_2### Anders als bei Blocks bisherigen Installationen – etwa beim Schalentragwerk an der Biennale 2016 in Venedig – musste die Nest-Unit die regulären Baugesetze und Anforderungen an Energiewerte einhalten. Das Dach ist deshalb au...