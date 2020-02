Karin Salm 28.02.2020 15:02

Der Neubau von Penzel/Valier für Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) sei der «vielleicht bedeutendste Bau dieses Jahres in der Schweiz» schrieb Tibor Joanelly im Novemberheft 2019 von ‹Werk, Bauen + Wohnen›. Auf Hochparterre.ch erhob Axel Simon Einspruch. Die graue Energie des Gebäudes sei enorm, darum könne es nicht für das Klimajahr 2019 stehen. Einige Monate nach dem Disput trafen sich die Redaktoren mit Karin Salm zum Gespräch, um über Sinn und Zweck der Architekturkritik zu diskutieren. Axel Simon, in Ihrem Einspruch fahren Sie Tibor Joanelly gehörig an den Karren. Gleichzeitig geben Sie zu, dass Sie das neue SRF-Gebäude für News und Sport in Zürich-Leutschenbach gar nicht gesehen haben, sondern es nur aufgrund von Fotos und Plänen kennen. Darf man das? Axel Simon: Man darf sicher keine Kritik über einen Bau schreiben, wenn man ihn nicht gesehen hat. Eine Kritik der Kritik ist aber schon möglich. Dazu haben mir die Infos gereicht – das waren Fotos, Pläne, eine Axonometrie der Konst...