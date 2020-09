Das Lausanner Architekturbüro Dreier Frenzel gewinnt den Waadtländer Kulturpreis für Baukultur 2020. Fotos: Younès Klouche

Urs Honegger 15.09.2020 14:21

Ausgezeichnet wird das Büro für sein Engagement um das gebaute Kulturerbe des Kantons und die Qualität der gebauten Umwelt. Dreier Frenzel zeichnen unter anderem für das ‹Ecoquartier Jonction› in Genf, das Wohnhaus Verdeaux in Renens und die Erweiterung des Schloss Chillon verantwortlich. Der Preis ist mit 20'000 Franken dotiert und wird am Freitag, 2. Oktober 2020, verliehen. Die Feier wird unter www.fvpc.ch/ceremonie direkt übertragen.